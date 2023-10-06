ناغلسمان يستدعي هوملس ومولر في أول تشكيلة له مع منتخب ألمانيا

استدعى المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، المخضرمين، المدافع ماتس هوملس والمهاجم توماس مولر، إلى أول تشكيلة له مع "دي مانشافت" التي ستخوض جولة في الولايات المتحدة.

وحمل هوملس ألوان ألمانيا آخر مرة في 2021، فيما عاد مولر إلى التشكيلة في سبتمبر في فترة المدرب السابق هانزي فليك، بدلا من الشاب جمال موسيالا الغائب آنذاك بسبب الإصابة.

واستدعي كيفن بيهرنس مهاجم أونيون برلين للمرة الأولى بعمر الثانية والثلاثين، إلى جانب كريس فوهريش من شتوتغارت وروبرت أندريش من باير ليفركوزن.

ولكن ناغلسمان، المقال من تدريب بايرن ميونخ والمعين الشهر الماضي لتدريب بطلة العالم أربع مرات، لم يوجه الدعوة للاعب وسط بوروسيا دورتموند إيمري دجان الذي كان أساسيا في عهد فليك المقال من منصبه أيضا بسبب سوء النتائج، وزميله في الفريق قلب الدفاع نيكو شلوتربيك.

وأعاد ناغلسمان استدعاء لاعب وسط بايرن ميونخ ليون غوريتسكا، فيما يغيب المهاجم سيرج غنابري (بايرن) ومدافع لايبزيغ بنيامين هنريشس بسبب الإصابة.

وأقصيت ألمانيا من دور المجموعات في مونديال "قطر 2022"، والأمر ذاته قبلها بأربع سنوات في روسيا، وتستعد لاستضافة كأس أوروبا الصيف المقبل.

وتلعب ألمانيا وديا مع الولايات المتحدة في كونيكتيكيت في 14 أكتوبر الحالي والمكسيك في فيلادلفيا في 18 منه.

وهنا قائمة ألمانيا للمباراتين:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، أوليفر باومان (هوفنهايم) كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)، برند لينو (فولهام الإنجليزي).

الدفاع: روبن غوزنس (أونيون برلين)، ماتس هوملس (بوروسيا دورتموند)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند)، دافيد راوم (لايبزيغ)، ماليك تياو (ميلان الإيطالي)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)، يوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، كريس فوهريش (شتوتغارت)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونخ)، باسكال غروس (برايتون الإنجليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني)، يوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، يوزوا كيميش (بايرن ميونخ)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، لوروا سانيه (بايرن ميونخ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).

الهجوم: كيفن بيهرنس (أونيون برلين)، نيكلاس فولكروغ (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتس (أرسنال الإنجليزي)، توماس مولر (بايرن ميونخ).

المصدر: وكالات