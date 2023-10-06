بينهم حكيمي وديمبلي.. رابطة الدوري الفرنسي توقف 4 لاعبين من سان جيرمان

أوقفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، أربعة لاعبين من باريس سان جيرمان، مباراة واحدة مع وقف التنفيذ، لإطلاقهم هتافات مسيئة ضد نادي مارسيليا بعد لقاء الفريقين في سبتمبر الماضي.

واللاعبون الأربعة هم النجم المغربي أشرف حكيمي، وراندال كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، ولافين كورزاوا.

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وخلال مباراة سان جيرمان ضد مضيفه مارسيليا (4-0) في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي في 24 سبتمبر الماضي، سُمع مشجعون لباريس سان جيرمان وهم يحتفلون بفوز فريقهم، مطلقين هتافات معادية موجهة إلى مارسيليا.

وأوردت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، أن لاعبين من باريس سان جيرمان شاركوا أيضا في الهتافات المسيئة.

وقامت لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي باستدعاء أشرف حكيمي، وراندال كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، ولافين كورزاوا لتقديم تفسيرات لما حدث في المدرجات والإهانات التي وجهت إلى مارسيليا.

وقالت إذاعة راديو "مونت كارلو"، إن اللجنة قررت إيقاف الرباعي المذكور لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ.

وأما بالنسبة للهتافات التي خرجت من مدرج "أوتيويل" بملعب "حديقة الأمراء" التي حملت إساءات ضد المثليين، فقد ترتب عليها إغلاق المدرج لمباراتين، إحداهما مع وقف التنفيذ.

المصدر: وكالات