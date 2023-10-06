نتيجة قرعة مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية

سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، قرعة مرحلة المجموعة لكأس الكونفدرالية.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري - فيوتشر المصري - سوبر سبورت الجنوب إفريقي - الهلال الليبي.

المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية 2023/24:



◽️ اتحاد العاصمة

◽️ مودرن فيوتشر

◽️ سوبر سبورت يونايتد

◽️ الهلال الليبي



#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/UHug87yksw — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

المجموعة الثانية: الزمالك المصري - ساغرادا الأنغولي - أكاديمية سوار الغيني - أبو سليم الليبي.

المجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية 2023/24:



◽️ الزمالك

◽️ ساجرادا اسبيرانسا

◽️ سوار

◽️ أبو سليم



#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/vz5TBeiY7p — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

المجموعة الثالثة: ريفرز النيجيري - الإفريقي التونسي - دريمز الغاني - دو لوبيتو الأنغولي.

المجموعة الثالثة من كأس الكونفدرالية 2023/24:



◽️ ريفرز يونايتد

◽️ الإفريقي

◽️ دريمز

◽️ أكاديميكا لوبيتو



#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/EWrpr6hSmt — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي - ديابل الكونغولي - الملعب المالي - سيخوخون الجنوب إفريقي.

المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية 2023/24:



◽️ نهضة بركان

◽️ ديابل نوار

◽️ الملعب المالي

◽️ سيخوخون يونايتد



#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/3WvqE1RzsB — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) October 6, 2023

وينطلق دور المجموعات في 26 نوفمبر المقبل، وتقام جولتا الدور ربع النهائي في 31 مارس و7 أبريل المقبلين، ونصف النهائي في 21 و28 أبريل، والنهائي في 10 و17 مايو 2024.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية.

المصدر: RT