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نتيجة قرعة مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية

الرياضة

نتيجة قرعة مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية
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سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، قرعة مرحلة المجموعة لكأس الكونفدرالية.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري - فيوتشر المصري - سوبر سبورت الجنوب إفريقي - الهلال الليبي.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري - ساغرادا الأنغولي - أكاديمية سوار الغيني - أبو سليم الليبي.

المجموعة الثالثة: ريفرز النيجيري - الإفريقي التونسي - دريمز الغاني - دو لوبيتو الأنغولي.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي - ديابل الكونغولي - الملعب المالي - سيخوخون الجنوب إفريقي.

وينطلق دور المجموعات في 26 نوفمبر المقبل، وتقام جولتا الدور ربع النهائي في 31 مارس و7 أبريل المقبلين، ونصف النهائي في 21 و28 أبريل، والنهائي في 10 و17 مايو 2024.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية.

المصدر: RT

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