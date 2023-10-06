لقب مهين لمبابي بعد الخسارة الثقيلة من نيوكاسل في دوري الأبطال!

تعرض كيليان مبابي لهجوم عنيف خلال المباراة التي خسرها فريقه باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 4-1 الأربعاء الماضي ضمن الجولة الـ2 لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وعانى مبابي خلال هذه المباراة بسبب هجوم جماهير نيوكاسل العنيف ضده، وإطلاق المشجعين الإنجليز صافرات الاستهجان ضده مع كل لمسة للكرة، ليصل الأمر إلى حصوله على لقب مهين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وانتشر لقب "Kylian Mbedbug" خلال الساعات الماضية، حيث اقترحه مستخدم على منصة "إكس" وانتشر بعدها بسرعة خيالية.

وتمت إعادة نشر هذا المنشور الذي يشبه مبابي بـ"حشرة الفراش" أكثر من 13 ألف مرة وحصل على الإعجاب أكثر من 40 ألف مرة.

يذكر أن المهاجم البالغ 24 عاما ظهر بصورة كارثية ضد "الماكبايز"، وقدم واحدة من أسوأ مبارياته، واختفى كثيرا طوال زمن المباراة، ولم يظهر سوى 4 مرات فقط بتمريرات أو محاولات غير مؤثرة، واضطر للتراجع للخلف كثيرا ليساهم في بناء الهجمات واللعب بين الخطوط، ولكنه لم ينجح أيضا في هذه المهمة.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"