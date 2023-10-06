مطالب ممثل المرشد الأعلى تؤجج الأزمة بين الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني

رغم أن وزارة الخارجية الإيرانية تحاول جاهدة حل أزمة مواجهة الاتحاد وسباهان أصفهان، خرج حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني، للدعوة لمنع النادي السعودي من زيارة البلاد مرة أخرى.

وكان من المقرر أن يلتقي سباهان بضيفه السعودي مساء الاثنين الماضي 2 أكتوبر، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن بعثة الاتحاد السعودي امتنعت عن النزول إلى المستطيل الأخضر احتجاجا على وضع صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، ليقرر مراقب اللقاء إلغاء المباراة بعد مرور 45 دقيقة دون جديد من الجانبين.

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وبينما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أول أمس الأربعاء، أنها اتفقت مع الجانب السعودي على اقتراح إعادة المباراة على الاتحاد القاري، كتب ممثل المرشد الإيراني عبر صحيفة "كيهان": "وزير الخارجية تسرع في إعلان رأيه حول المباراة، كيف يقترح إعادتها؟، إذا غادر الاتحاد الملعب بداعي التماثيل السياسية، فهو لا يستحق إعادة المباراة، بل يجب منعه للأبد من الحضور إلى إيران واللعب مع الفرق الإيرانية سواء في إيران أو في أي مكان في العالم".

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية فإنه خلال الساعات الماضية جرت مباحثات هاتفية بين فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اتفقا خلاله على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الرياضي، متفقين على تقديم التوصية للمؤسسات الرياضية في البلدين، في إطار محاولات حل الأزمة الخاصة بالمباراة.

ومن جانبها وزارة الخارجية السعودية وفي أول رد فعل منها عملي على الأزمة، أوضحت الوكالة الإيرانية أن ابن فرحان وجه الدعوة لنظيره الإيراني لحضور أول إحدى المباريات في المملكة السعودية.

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بداية من النسخة الحالية.

المصدر: kayhan +وكالة تسنيم