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رسميا.. "فيفا" يعلن انطلاق بطولة نسائية جديدة في 2025

الرياضة

رسميا..
AP
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة بطولة نسائية جديدة حيث قرر إطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للصالات سيدات عام 2025.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم التخطيط لهذه البطولة منذ ديسمبر 2022 دون الإعلان عن أي تفاصيل.

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ويشارك في النسخة الأولى من البطولة 16 فريقا، على أن يكون التمثيل الأكبر للاتحاد الأوروبي بأربعة منتخبات، فيما سيكون من الاتحاد الآسيوي ثلاثة فرق ومثلهم من أمريكا الجنوبية.

ويشارك منتخبان من الاتحاد الإفريقي ومثلهما من كونكاكاف، وآخر من قارة أوقيانوسيا بالإضافة إلى المستضيف.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يحدد الدولة المستضيفة بعد، على أن يتم اختيارها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: "وكالات"

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