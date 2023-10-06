رسميا.. "فيفا" يعلن انطلاق بطولة نسائية جديدة في 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة بطولة نسائية جديدة حيث قرر إطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للصالات سيدات عام 2025.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم التخطيط لهذه البطولة منذ ديسمبر 2022 دون الإعلان عن أي تفاصيل.

The FIFA Futsal Women's World Cup will be launched in 2025 as a stand-alone tournament with 16 participating. pic.twitter.com/ZNHjTnxXG8 — FIFA (@FIFAcom) October 4, 2023

إقرأ المزيد

ويشارك في النسخة الأولى من البطولة 16 فريقا، على أن يكون التمثيل الأكبر للاتحاد الأوروبي بأربعة منتخبات، فيما سيكون من الاتحاد الآسيوي ثلاثة فرق ومثلهم من أمريكا الجنوبية.

ويشارك منتخبان من الاتحاد الإفريقي ومثلهما من كونكاكاف، وآخر من قارة أوقيانوسيا بالإضافة إلى المستضيف.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يحدد الدولة المستضيفة بعد، على أن يتم اختيارها خلال الفترة المقبلة.

المصدر: "وكالات"