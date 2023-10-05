الدوري الأوروبي.. المغربي أكرد يمنح وست هام فوزا ثمينا على حساب فرايبورغ

قاد المدافع المغربي نايف أكرد، فريقه وست هام الإنجليزي للعودة بفوز ثمين من ملعب مضيفه فرايبورغ الألماني 2-1، يوم الخميس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالدوري الأوروبي.

وافتتح الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا باب التسجيل للفريق الإنجليزي مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك رونالد سالاي هدف التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 48.

وبحلول الدقيقة 66، ارتقى أكرد لكرة عرضية من ركلة ركنية، ليسدد الكرة برأسه في الشباك ويمنح فريقه فوزا ثمينا.

وهذا الهدف هو الأول للمدافع المغربي مع وست هام هذا الموسم.

ورفع ست هام رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند ثلاث نقاط في المركز الثاني أمام أولمبياكوس اليوناني وباتشكا توبولا الصربي اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT