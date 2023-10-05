الملك محمد السادس يعين لقجع في منصب جديد بعد اختيار المغرب لتنظيم المونديال

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الخميس، تعيين رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، فوزي لقجع، رئيسا للجنة كأس العالم 2030.

وذكر بيان للديوان الملكي، أن محمد السادس استقبل في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، فوزي لقجع وعينه رئيسا للجنة كأس العالم 2030.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعينه جلالته رئيسا لـ "لجنة كأس العالم 2030 ". pic.twitter.com/RYWnUeg849 — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) October 5, 2023

وأشار البيان إلى أن تعيين لقجع، جاء بعد ساعات من إعلان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إسناد تنظيم كأس العالم في نسخة 2030، إلى دول المغرب وإسبانيا والبرتغال.

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وأعرب الملك المغربي في البيان، عن الأمل والإرادة في أن يكون تنظيم هذه التظاهرة العالمية مدفوعا بطموح قوي ينبني على مشروع قادر على ضمان النجاح الكبير لهذه الدورة.

يذكر أن لقجع الذي تولى رئاسة الاتحاد المغربي لكرة القدم في العام 2014، يشغل أيضا حاليا منصب وزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة المغربية.

المصدر: وزارة الشؤون الخارجية المغربية