ما حقيقة إقامة نهائي مونديال 2030 في مدريد؟

بعد ساعات من ترويج بعض الصحف الإسبانية لأنباء عن احتضان ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد نهائي مونديال 2030، خرج وزير الرياضة الإسباني ميكيل إيسيتا ونفى هذه الإشاعات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن بشكل مفاجئ أمس الأربعاء، عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة (استضافت أوروغواي أول نسخة لكأس العالم عام 1930).

وروجت صحيفة "ماركا" الرياضية الشهير، يوم الخميس، إلى أن ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد، سيحتضن نهائي مونديال 2030 بعد أن استضاف نهائي مونديال 1982 الذي نظمته إسبانيا بمفردها.

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ولكن ميكيل إيسيتا، نفى أن تكون الدول الثلاث (المغرب، وإسبانيا، والبرتغال)، قد استقرت على المدينة التي ستستضيف نهائي مونديال 2030.

وأوضح الوزير الإسباني في تصريحات لإذاعة "أوندا ثيرو" المحلية، أن الحسم في مسألة تنظيم إسبانيا لنهائي كأس العالم 2030 أمر سابق لأوانه.

وتأتي تصريحات الوزير الإسباني بعد أن أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، يوم الخميس، رغبة بلاده في احتضان المباراة النهائية لكأس العالم في ملعب الدار البيضاء.

وسيتم الحسم في أمر المدن المحتضنة لمباريات كأس العالم 2030، خلال الأيام القليلة المقبلة في اجتماع لمسؤولي كرة القدم في الدول الثلاث المغرب وإسبانيا، والبرتغال.

المصدر: وكالات