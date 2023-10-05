الدوري الأوروبي.. صلاح على موعد مع تسجيل رقم مميز في ملعب "أنفيلد"

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي ضيفه سان جيلواز البلجيكي في ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط تحصل عليها من فوزه في الجولة الأولى على لاسك لينز بنتيجة 3-1، بينما تعادل سان جيلواز أمام تولوز بهدف لمثله.

وحسبما ذكر موقع نادي ليفربول الرسمي، فإن النجم المصري محمد صلاح سيخوض مباراته رقم 150 مع "الريدز" على ملعب "أنفيلد" في حال مشاركته في لقاء اليوم.

وسبق أن سجل صلاح 103 أهداف على ذلك الملعب منذ انضمامه لليفربول عام 2017.

Mohamed Salah will play his 150th game for the Reds at Anfield if he came off the bench tonight. He scored 103 goals at Anfield for Liverpool.♥️ pic.twitter.com/cHA3xhoFmF — Nuna (@NaiiLFC) October 5, 2023

ولم يسبق أن لعب ليفربول ضد سان جيلواز من قبل، وبالتالي سيصبح الفريق البلجيكي الخصم رقم 136 الذي يواجهه "الريدز" أوروبيا.

المصدر: وكالات