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قرار عاجل من سباهان الإيراني لحل أزمة مباراته ضد اتحاد جدة السعودي

الرياضة

قرار عاجل من سباهان الإيراني لحل أزمة مباراته ضد اتحاد جدة السعودي
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يعتزم مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، اتخاذ قرار حاسم من أجل حل أزمة مواجهته ضد اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا.

وكان من المقرر أن يلتقي سباهان بضيفه اتحاد جدة الاثنين الماضي على أرضية ملعب "نقش جهان" في أصفهان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن بعثة الاتحاد السعودي امتنعت عن النزول إلى المستطيل الأخضر احتجاجا على وضع صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، ليقرر مراقب اللقاء إلغاء المواجهة.

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وأعلن الاتحاد الآسيوي لاحقا عن إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة قبل أن يعود ويشير إلى أن المواجهة قد يتم إعادتها خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يتم اعتبار أي من الفريقين منسحبا، بل تم تأجيلها لحين انتهاء الأزمة.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الإيراني داوود إيكدري، فإن نادي سباهان أصفهان يدرس تغيير ملعبه ببطولة دوري أبطال آسيا بسبب رفض إزالة التماثيل الموجود فيه، بصورة قاطعة.

وكتب إيكدري عبر حسابه في منصة "إكس": "نادي سباهان يريد إقامة مبارياته في دوري أبطال آسيا على ملعب فولادشهر أصفهان بدلا عن ملعب نقش جهان بسبب تماثيل".

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة عن موعد جديد لإقامة مباراة سباهان واتحاد جدة في حال تقرر إعادتها بموافقة الفريقين.

المصدر: RT + "سعودي دوت"

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