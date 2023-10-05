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برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد

الرياضة

برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد
AP
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أصيب مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، بالتواء في كاحله الأيسر وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بما في ذلك مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، حسبما أفاد يوم الخميس النادي الكتالوني.

ولم يحدد برشلونة فترة افتقاده لجهود ليفاندوفسكي، لكن المهاجم البولندي قد يغيب لمدة شهر حسبما ذكرت الصحافة الإسبانية، علما بأنه غادر الملعب في الدقيقة 34 مصابا بعد تدخل من المدافع البرتغالي دافيد كارمو خلال فوز برشلونة على بورتو البرتغالي 1-0 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يغيب هداف بايرن ميونخ الألماني السابق عن اللقاء المقبل في الدوري الإسباني أمام غرناطة الأحد، والكلاسيكو المنتظر ضد الغريم ريال مدريد في 28 الشهر الحالي، كما لن يتمكن من الالتحاق بصفوف منتخب بلاده الأسبوع المقبل للمباريات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

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ويعتبر غياب ليفاندوفسكي ضربة قاسية أخرى لمدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، المفتقد أصلا لجهود ثلاثة لاعبين أساسيين هم بيدري، والهولندي فرنكي دي يونغ، والبرازيلي رافينيا للإصابة أيضا.

المصدر: وكالات

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