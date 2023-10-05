أول نجم عالمي يعلن دعمه السعودية لتنظيم مونديال 2034

أعلن نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، قائد نادي اتحاد جدة، دعمه السعودية لاستضافة كأس العالم، وذلك بعد إعلان المملكة نيتها الترشح لاستضافة نسخة مونديال 2034.

وأعاد بنزيما نشر تدوينة لإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034 وكتب: "أخبار رائعة، المستقبل مشرق، مبروك لكل أصدقائي والمحبين في المملكة العربية السعودية، أنا أعلم لأي درجة أنتم تعشقون كرة القدم وما يعنيه هذا الخبر لكم، ستكون نسخة مذهلة من كأس العالم".

Wow! Amazing news. The future is bright – congrats to all my friends and fans in Saudi Arabia on this big announcement. I know how much you love the game and what this would mean to you! It would be an incredible FIFA World Cup #Saudi2034https://t.co/2NXtdOoMHE — Karim Benzema (@Benzema) October 5, 2023

وأعلنت السعودية أمس الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة.

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وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.

يذكر أن إعلان السعودية عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، جاء غداة إعلان الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية، داعيا الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقيانوسي لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

المصدر: RT