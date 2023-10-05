"ماركا" تكشف عن المدينة المستضيفة لنهائي مونديال 2030

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن المدينة التي ستستضيف نهائي مونديال 2030 المزمع إقامته في ثلاث دول وهي المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن بشكل مفاجئ أمس الأربعاء، عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة (استضافت أوروغواي أول نسخة لكأس العالم عام 1930).

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ولم يتم بعد تحديد عدد المباريات التي ستستضيفها كل من إسبانيا والبرتغال والمغرب، وكشفت صحيفة "ماركا" أن إشراك أوروغواي والأرجنتين وباراغواي في تنظيم المباريات الافتتاحية، احتفاء بالذكرى المئوية لكأس العالم، من شأنه أن يربك السيناريوهات المبدئية لتحديد الملاعب المحتضنة للحدث، سواء بالنسبة للمغرب أو إسبانيا أو البرتغال.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ما هو مؤكد إلى حدود الساعة، هو أن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في العاصمة الإسبانية مدريد، وبالتحديد على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد.

وكان ملعب "سانتياغو برنابيو" قد استضاف نهائي المونديال الذي نظمته إسبانيا بمفردها عام 1982، ويبدو أنه بعد 48 عاما من هذا الحدث، سيستضيف نهائي آخر من البطولة العالمية.

وفي الوقت الحالي، تمتلك إسبانيا خمسة ملاعب لاستضافة كأس العالم 2030 وهي سانتياغو برنابيو ومتروبوليتانو في مدريد، وكامب نو وكورنيلا إل برات في برشلونة، ولا كارتوخا في إشبيلية.

ووفقا لـ"ماركا"، سيحاول الاتحاد الإسباني لكرة القدم زيادة عدد المدن الإسبانية المشاركة في تنظيم مونديال 2030 مع اعتبار بلباو وسان سيباستيان أبرز المدن المرشحة للانضمام إلى مستضيفي المباريات.

المصدر: "ماركا"