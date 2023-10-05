غادر المباراة ولم يعد.. ما سبب اختفاء لامين جمال خلال لقاء برشلونة وبورتو؟

احتفل نجم برشلونة الصاعد لامين جمال بليلة تاريخية خلال مشاركته أساسيا في لقاء فريقه ضد بورتو أمس الأربعاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكنه اضطر إلى تفويت بعض الدقائق.

وأصبح جمال المغربي الأصل والإسباني الجنسية، أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيا في دوري أبطال أوروبا، بعمر 16 عاما و83 يوما، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم سيليستين بابايار (16 عاما و86 يوما) في موسم 1994-1995.

🚨 RECORD ! Lamine Yamal (16 ans et 83 jours) va devenir le plus jeune joueur de l'Histoire à débuter un match de Ligue des Champions. 💎🔵🔴 pic.twitter.com/KcdThnx5UJ — Actu Foot (@ActuFoot_) October 4, 2023

ولكن ما لفت الانتباه خلال المباراة ليس الرقم الذي سجله جمال وإنما مغادرته الملعب بشكل مفاجئ منتصف الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 71 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة بهدف دون رد من توقيع فيران توريس، اضطر جمال لمغادرة الملعب للذهاب للحمام، لكن النجم الصاعد لم يعد أبدا إلى الملعب واضطر برشلونة للعب لمدة تسع دقائق وهو منقوص العدد، قبل أن يقرر المدرب تشافي تعويض جمال بماركوس ألونسو في الدقيقة 80.

Just imagine !



—- Lamine Yamal is really 16 y/o 😂 pic.twitter.com/yvwGqutm8L — Lorenzo MUSANGAMFURA (@ogalorenzo) October 5, 2023

وأكد تشافي في تصريحاته عقب المباراة، أن جمال كان يعاني من المرض، واضطر لاستبداله بماركوس ألونسو.

وأوضح المدرب الإسباني: "شعر لامين بالسوء. كان يعاني من آلام في المعدة وانتظرنا بعض الوقت للسماح له بالذهاب إلى الحمام، لكن قيل لي إنه لن يعود إلى الملعب".

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد

ليعتلي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بورتو عند 3 نقاط في الوصافة.

المصدر: "ذا صن"