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لاعب يفقد الوعي مباشرة عقب تسجيله "هدفا مذهلا" (فيديو)

الرياضة

لاعب يفقد الوعي مباشرة عقب تسجيله
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فقد لاعب روما سيتي وعيه مباشرة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك فريق تيرمولي 1920، ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي جمعت بين فريقي تيرمولي 1920 وروما سيتي، والتي انتهت بفوز الفريق الزائر بنتيجة 4-2، الأحد، حادثة إغماء للاعب روما، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأنهى نيكولو ديلماسترو، هجمة مرتدة بتسديدة متقنة، وسجل هدفا مذهلا قبل أن ينهار فاقدا للوعي، مما تسبب في حالة من الذعر بين زملائه والحاضرين.

وسرعان ما طلب زملاؤه المساعدة الطبية، قبل أن يتمكنوا من معرفة أسباب سقوط اللاعب فاقدا للوعي.

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واستعاد اللاعب وعيه خلال دقائق، ليتم فورا استبداله، ولم يقدم نادي روما سيتي معلومات حول أسباب انهيار اللاعب، لكن حرارة الجو لربما كانت أحد العوامل الرئيسية لما حدث، وفقا لـ"ماركا".

ويبلغ ديلماسترو 18 عاما، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وانضم لروما سيتي في سبتمبر 2023، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

المصدر: marca

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