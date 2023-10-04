على خطى "اليويفا".. "الفيفا" يعيد روسيا إلى بطولات كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، أنه سيسمح للمنتخب الروسي تحت 17 عاما للذكور والإناث بالمشاركة في بطولة كأس العالم، في حال نجاحه في اجتياز المنافسات التأهيلية.

واتخذ "الفيفا" هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تخفيف الحظر المفروض على دخول الفرق الروسية إلى مسابقاته، بالسماح لمنتخب روسيا تحت 17 سنة للذكور ونفس الفريق للإناث بالمشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولات التي ستقام الصيف المقبل.

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وجاء في بيان "الفيفا": "بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 26 سبتمبر 2023 بالسماح مرة أخرى لمنتخب روسيا تحت 17 عاما سنة للذكور والإناث بالمشاركة في المنافسات، وافق مجلس فيفا على تمديد هذا القرار ليشمل مشاركة منتخب روسيا تحت 17 عاما للذكور والإناث في بطولة كأس العالم والتي تعد مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمثابة بطولات تأهيلية لها".

وأوضح "الفيفا" أنه سيسمح للمنتخب الروسي تحت 17 عاما ذكورا وإناثا بالمشاركة في البطولات المنضوية تحت لوائه، تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم"، وليس "روسيا"، ودون السماح باستخدام الرموز الوطنية أو الأعلام أو الأناشيد الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستلعب الفرق الروسية بألوان محايدة.

يذكر أنه في 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي للعبة المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية، والأوروبية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر:matchtv