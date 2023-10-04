تطور جديد في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

تعتزم محكمة استئناف أمريكية الاستماع، يوم الأربعاء، إلى محامين يحاولون إحياء دعوى رفعتها سيدة أمريكية ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي.

وسيحاول المحامون إجبار رونالدو على دفع ملايين الدولارات، بخلاف 375 ألف دولار التي دفعها للمشتكية مقابل صمتها بعد اتهامها له باغتصابها في لاس فيغاس عام 2009.

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وطالب محامو السيدة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة إلغاء قرار رفض القضية في يونيو 2022 وإعادة فتح الدعوى المدنية التي رفعتها لأول مرة في نيفادا عام 2018.

وذكرت أوراق الدعوى أن قاضي المحكمة الفيدرالية في نيفادا، أخطأ في رفضه المتكرر لمحاولات المرأة الكشف عن الاتفاقية السرية التي وقعتها عام 2010 بشأن قبول أموال من رونالدو، وإدراجها كدليل.

ولا يتوقع أن تصدر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف ومقرها سان فرانسيسكو، حكما فوريا بعد استجواب محامي رونالدو وصاحبة الادعاء، كاثرين مايورغا، خلال المرافعات الشفوية يوم الأربعاء في جلسة خاصة بلاس فيغاس.

وكانت شرطة لاس فيغاس قد فتحت تحقيقا في العام 2018 في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب بعد الدعوى القضائية التي رفعتها مايورغا، لكن المدعي العام للمقاطعة كلارك ستيف ولفسون قرر عدم توجيه اتهامات جنائية، مشيرا إلى مرور الكثير من الوقت وقصور الأدلة في إثبات إمكانية اتهام مايورغا أمام هيئة المحلفين.

ويعد رونالدو أحد أشهر وأغنى الرياضيين في العالم، ولعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، ونادي يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الانجليزي، ويلعب الآن مع فريق النصر السعودي.

المصدر: وكالات