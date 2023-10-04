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تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه مكافأة كأس الملك سلمان (فيديو)

الرياضة

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه مكافأة كأس الملك سلمان (فيديو)
AFP
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لطالما لحقت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ادعاءات انضمامه للنصر السعودي من أجل المال، لكن موقفه تجاه مكافأة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2023 خالف ذلك.

حقق "الدون" أول بطولة له بقميص "العالمي" في أغسطس الماضي، عقب التتويج بلقب البطولة العربية، إثر الفوز أمام الهلال السعودي 2-1 في الأشواط الإضافية.

ووفقا للإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي فإن رونالدو أخطر الإدارة بعدم تحويل مكافأة البطولة لحسابه، مفضلا التبرع بها للناس أو بما يخدم مصلحة النادي.

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وقال الصرامي، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "الناس يعتقدون أن دور رونالدو هي تسجيل الأهداف فقط، لكن ثقافته أكبر من ذلك، كريستيانو رفض استلام مكافأة البطولة العربية، وطلب منحها لفئة من الناس أو صرفها في شيء يخدم النادي، الرجل يبادر مع المؤسسة التي ينتمي لها، ويحدث تغييرات كثيرة".

يشار إلى أن رونالدو هو صاحب هدفي النصر في المباراة، إذ سجل الأول في الدقيقة 74، بينما جاء الثاني في الأشواط الإضافية عند الدقيقة 98، فيما جاء هدف الزعيم الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي ميشايل ديلجادو.

المصدر: "وسائل إعلام"

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