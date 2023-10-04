تركيا تنسحب من سباق الترشح لاستضافة يورو 2028

أكدت تقارير صحفية أن تركيا انسحبت من سباق الترشح لاستضافة بطولة كأس أمم أوروبا 2028.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن شهر إبريل الماضي، عن تلقيه 3 ملفات لاستضافة بطولتي يورو 2028، 2032.

وتقدمت المملكة المتحدة شاملة إنجلترا، ويلز، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، بملف مشترك مع إيرلندا، لاستضافة يورو 2028، في منافسة ملف مستقل من تركيا، فيما ترشحت إيطاليا لاستضافة يورو 2032، في منافسة مع ملف تركي آخر لتنظيم البطولة.

🚨 BREAKING: The UK and Ireland are set to be confirmed as hosts for EURO 2028 after Turkey withdrew their bid. 🇬🇧🇮🇪



(Source: @talkSPORT) pic.twitter.com/WNIYvoERj2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 4, 2023

إقرأ المزيد

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن تركيا انسحبت رسميا من سباق الترشح لتنظيم يورو 2028، بتأكيد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليبقى ملف المملكة المتحدة وإيرلندا وحيدا في سباق الترشح.

وأوضح التقرير أنه من المحتمل أن تنضم تركيا إلى إيطاليا في ملف مشترك لتنظيم بطولة يورو 2032.

ومن المقرر أن يصادق "يويفا"، الأسبوع المقبل، على تنظيم المملكة المتحدة وإيرلندا لـ يورو 2028، وإيطاليا وتركيا لـ يورو 2032.

ورشحت إنجلترا ملاعب ويمبلي، توتنهام هوتسبير الجديد، الاتحاد، ملعب سانت جيمس بارك، ملعب إيفرتون، وملعب فيلا بارك لاستضافة مباريات يورو 2028، فيما تم استبعاد ملعبي أنفيلد رود، وأولد ترافورد الشهيرين.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، في ألمانيا، العام المقبل.

المصدر: "وكالات"