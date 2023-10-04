الإعلان عن اتفاق إيراني سعودي حول إعادة مباراة الاتحاد وسباهان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاتفاق مع الجانب السعودي على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في وقت لاحق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن اللهيان على هامش اجتماع وفد حكومي إيراني مع الصحفيين حول ما حدث ليلة الاثنين الماضي خلال المواجهة بين فريقي سباهان والاتحاد السعودي.

وعلق اللهيان: "اتفقت مع نظيري السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية"، مؤكدا أن العلاقات مع المملكة "تسير في الاتجاه الصحيح".

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وأكد أمير عبد اللهيان: "يجب على الاتحاد الآسيوي أيضا ابداء وجهة نظره على الأساس الفني. وهناك رأي بيننا وبين السعودية بأن هذه المباراة يجب أن تتكرر في وقت آخر".

وكانت المواجهة ألغيت بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.

المصدر: "وكالات"