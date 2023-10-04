"عقوبات متوقعة" تنتظر سباهان الإيراني بعد إلغاء مباراة الاتحاد السعودي

من المنتظر أن يتعرض نادي سباهان الإيراني لعقوبات قاسية بعد إلغاء مباراته مساء الاثنين أمام الاتحاد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكانت المواجهة ألغيت بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وذكر مصدر من الاتحاد الآسيوي: "نادي سباهان الإيراني تنتظره 3 عقوبات من لجنة الانضباط، بسبب المخالفات القانونية التي ارتكبها النادي المستضيف، أمس، قبل انطلاق مواجهته أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آىسيا، ما نتج عنه قرار مراقب المباراة بإلغائها".

وأكمل: "احتساب اتحاد جدة فائزا 3-0 والمنع من لعب المباريات وفرض غرامة مالية كبرى عقوبات تنتظر سباهان".

وختم: "أنظمة الاتحادين الدولي والآسيوي تمنع وجود العبارات واللافتات السياسية والعنصرية والعرقية في المدرجات، فكيف إذا كانت على أرضية الملعب".

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ويتخذ كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا" موقفا صارما عندما يتعلق الأمر بالبيانات السياسية في كرة القدم حيث ذكرت "فيفا" مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي أبدا استخدام كرة القدم للرسائل السياسية وأن التركيز يجب أن يكون على اللعبة نفسها ولا شيء آخر.

ووفقا لموقع Law in Sport فإنه يمكن تلخيص موقف "فيفا" من الرسائل السياسية في القانون 4 من قوانين اللعبة:"يجب ألا تحتوي المعدات على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية".

ويبين الظاهر من النص هنا أن إيران قد تكون خالفت قواعد اللعبة بوضع تمثال قاسم سليماني في الملعب.

ويكمل القانون أنه "يجب على اللاعبين عدم الكشف عن الملابس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة."

كما أن "فريق اللاعب الذي تحتوي معداته الإلزامية الأساسية على شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية سيعاقب من قبل منظم المسابقة أو من قبل الفيفا".

إضافة على أن "أي لاعب/فريق يكشف عن الملابس الداخلية التي تظهر شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة سيعاقب من قبل منظم المسابقة أو من قبل فيفا".

المصدر: "وسائل إعلام"