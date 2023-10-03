دوري أبطال أوروبا.. بايرن يخرج من عنق الزجاجة ومانشستر يونايتد يتخبط مجددا

قلب بايرن ميونخ تخلفه أمام كوبنهاغن بهدف إلى فوز 2-1 ليحقق انتصاره الثاني ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت سقوطا جديدا لمانشستر يونايتد بخسارته من غلطة سراي 2-3.

ورفع بايرن ميونخ الذي تغلب في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد 4-3، رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 4 لغلطة سراي ونقطة لكوبنهاغن في حين بقي مانشستر بلا رصيد.

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في كوبنهاغن، كان فريق العاصمة الدنماركية في طريقه لتحقيق مفاجأة مدوية عندما تقدم على بايرن بهدف سجله لوكاس ليراغر في الدقيقة 56، لكن جمال موسيالا أدرك التعادل للفريق البافاري بهدف من مجهود فردي رائع (67)، قبل أن يمنحه البديل الفرنسي ماتيس تل هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من البديل الآخر توماس مولر (83).

في المقابل، نجح غلطة سراي التركي في تحقيق أول فوز له على أرض إنجليزية بإلحاقه الهزيمة بمضيفه مانشستر يونايتد الجريح 3-2 في مباراة تقدم فيها أصحاب الأرض مرتين من دون أن يتمكن من المحافظة على تقدمه.

وسجل ثلاثية غلطة سراي كل من ويلفريد زاها، وكريم أكتورك أوغلو، وماورو إيكاردي في الدقائق 23، و71، و81 تواليا، بينما أحرز ثنائية اليونايتد راسموس هويلوند في الدقيقتين 17 و67.

والخسارة هي السادسة ليونايتد في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

المصدر: وكالات