سجل في طهران.. نيمار "يفك النحس" ويقود الهلال للفوز على نساجي الإيراني(فيديو)

قاد النجم البرازيلي نيمار، فريقه الهلال السعودي للفوز على مضيفه نساجي الإيراني 3-0 على ملعب "آزادي" في طهران، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وأحرز المهاجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هدف التقدم للهلال بضربة رأسية في الدقيقة 18، ثم ضاعف نيمار النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيسراه في الدقيقة 58.

وأضاف ناصر الدوسري، الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهذا الهدف هو الأول لنيمار منذ انضمامه للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 || للتاريييخ :

هدف الأسطورة "نيمار جونيور" الأول بـشعار الهلال من الأراضي الإيرانية !💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/WC31t8TpFk — مدرج الهلال (@modarajalhilal) October 3, 2023

وشهدت المباراة طرد مدافع نساجي، أمير محمد، لاعتدائه على ميتروفيتش، وقائد الهلال سلمان الفرج، بداعي اشتباكه مع لاعبي الفريق الإيراني.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع نافباخور الأوزبكي، بينما تجمد رصيد نساجي عند ثلاث نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ويتذيل مومباي سيتي الهندي ترتيب المجموعة بلا رصيد.

المصدر: RT