 
مباشر
عاجل
وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 16 موقعا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

تصرف لافت لحارس نساجي الإيراني تجاه قائد الهلال السعودي بعد طرده (فيديو)

الرياضة

تصرف لافت لحارس نساجي الإيراني تجاه قائد الهلال السعودي بعد طرده (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5md

تدخل حارس مرمى نساجي الإيراني، رشيد مزهري،، وطلب من الجماهير في المدرجات بالتوقف عن مهاجمة قائد نادي الهلال السعودي سلمان الفرج، خلال مغادرته الملعب بعد طرده من مباراة الفريقين.

وتلقى سلمان الفرج، بطاقة حمراء في الدقيقة 30، بعد دخوله في اشتباكات مع لاعبي الفريق الإيراني.

إقرأ المزيد
بطاقتان حمراوان واشتباكات بين لاعبي نساجي الإيراني والهلال السعودي (فيديو)
بطاقتان حمراوان واشتباكات بين لاعبي نساجي الإيراني والهلال السعودي (فيديو)

وأثناء خروج سلمان الفرج من ملعب "آزادي" في طهران، تعرض للهجوم من جانب الجماهير في المدرجات، مما دفعه إلى الرجوع إلى أرض الملعب، لعدم قدرته على الوصول إلى بوابة الخروج.

وذهب حارس نساجي، رشيد مزاهري، واصطحب الفرج إلى الممر المؤدي إلى غرف الملابس، وسط محاولات من اللاعبين لتهدئة الجماهير.

وبعد تلك الأحداث تم استئناف المباراة التي تدخل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بصورة طبيعية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا