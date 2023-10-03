تصرف لافت لحارس نساجي الإيراني تجاه قائد الهلال السعودي بعد طرده (فيديو)
تدخل حارس مرمى نساجي الإيراني، رشيد مزهري،، وطلب من الجماهير في المدرجات بالتوقف عن مهاجمة قائد نادي الهلال السعودي سلمان الفرج، خلال مغادرته الملعب بعد طرده من مباراة الفريقين.
وتلقى سلمان الفرج، بطاقة حمراء في الدقيقة 30، بعد دخوله في اشتباكات مع لاعبي الفريق الإيراني.
وأثناء خروج سلمان الفرج من ملعب "آزادي" في طهران، تعرض للهجوم من جانب الجماهير في المدرجات، مما دفعه إلى الرجوع إلى أرض الملعب، لعدم قدرته على الوصول إلى بوابة الخروج.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عشقي اتحادي💛 وأتليتكو مدريد❤️ (@0JJJB) October 3, 2023
*حارس نساجي يقوم بحماية سلمان الفرج من الجمهور!* pic.twitter.com/8Jbsug4RBo
يحرس سلمان الفرج من الجمهور عند الخروج 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔#الهلال_نساجي#الهلال_ممثل_الوطنpic.twitter.com/4YDV6Pq27K— MOSA 🎭 (@Abbadimy9) October 3, 2023
وذهب حارس نساجي، رشيد مزاهري، واصطحب الفرج إلى الممر المؤدي إلى غرف الملابس، وسط محاولات من اللاعبين لتهدئة الجماهير.
#سلمان_الفرج الحارس يحاول تهدئة الجمهور pic.twitter.com/PeMJbBzeJT— عبدالله الخيال (@Rn8pPM31whyB7ve) October 3, 2023
وبعد تلك الأحداث تم استئناف المباراة التي تدخل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بصورة طبيعية.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
المصدر: وكالات