تصرف لافت لحارس نساجي الإيراني تجاه قائد الهلال السعودي بعد طرده (فيديو)

تدخل حارس مرمى نساجي الإيراني، رشيد مزهري،، وطلب من الجماهير في المدرجات بالتوقف عن مهاجمة قائد نادي الهلال السعودي سلمان الفرج، خلال مغادرته الملعب بعد طرده من مباراة الفريقين.

وتلقى سلمان الفرج، بطاقة حمراء في الدقيقة 30، بعد دخوله في اشتباكات مع لاعبي الفريق الإيراني.

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وأثناء خروج سلمان الفرج من ملعب "آزادي" في طهران، تعرض للهجوم من جانب الجماهير في المدرجات، مما دفعه إلى الرجوع إلى أرض الملعب، لعدم قدرته على الوصول إلى بوابة الخروج.

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*حارس نساجي يقوم بحماية سلمان الفرج من الجمهور!* pic.twitter.com/8Jbsug4RBo — عشقي اتحادي💛 وأتليتكو مدريد❤️ (@0JJJB) October 3, 2023

وذهب حارس نساجي، رشيد مزاهري، واصطحب الفرج إلى الممر المؤدي إلى غرف الملابس، وسط محاولات من اللاعبين لتهدئة الجماهير.

وبعد تلك الأحداث تم استئناف المباراة التي تدخل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بصورة طبيعية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

المصدر: وكالات