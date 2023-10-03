بطاقتان حمراوان واشتباكات بين لاعبي نساجي الإيراني والهلال السعودي (فيديو)
شهدت مباراة الهلال السعودي ضد مضيفه نساجي الإيراني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، اشتباكات بين لاعبي الفريقين، انتهت بطرد حكم المباراة للاعب من كل فريق.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 30، بسبب وقوع احتكاكات بين اللاعبين، وسقوط ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال على أرض الملعب.
#الهلال_نساجي— ﮼سعود ﮼الحربي🇸🇦 (@saud5040) October 3, 2023
اشتباكات بين لاعبي #الهلال_نساجي .. واللاعين يهدئون الجماهير.. والحكم يراقب#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/mqxyU2pSHT
🚨🚨🚨🚨 || لقطة طرد لاعب سلمان الفرج ولاعب ناساجي كااااملة.— مدرج الهلال (@modarajalhilal) October 3, 2023
- سلمان الفرج لم يتدخل !😳 pic.twitter.com/7bXAWbPNMg
وتدخل اللاعبون لمنع تطور الأحداث، ومن بينهم سلمان الفرج، نجم الهلال، وظل اللعب متوقفا أكثر من 5 دقائق.
تعرض لاعبي الهلال ونساجي لحالتي طرد.. شاهد الحالة#نساجي_الهلال#أبوظبي_الرياضية - Asia #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/GJKCtzROds— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 3, 2023
إشتباكات لاعبين الهلال السعودي ونساجي الايراني 🔥🔥 pic.twitter.com/3kZv2XUnHx— حاتم🦅 (@my010_) October 3, 2023
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لمدافع نساجي، أمير محمد، لاعتدائه على ميتروفيتش.
لكن غرفة تقنية الفيديو استدعت حكم الساحة لمراجعة اللعبة، وبعدها قرر إلغاء بطاقة أمير محمد الصفراء، ومنحه البطاقة الحمراء.
ثم أشهر الحكم البطاقة الحمراء لسلمان الفرج، بداعي مشاركته في الاشتباكات.
المصدر: وكالات