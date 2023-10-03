بطاقتان حمراوان واشتباكات بين لاعبي نساجي الإيراني والهلال السعودي (فيديو)

شهدت مباراة الهلال السعودي ضد مضيفه نساجي الإيراني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، اشتباكات بين لاعبي الفريقين، انتهت بطرد حكم المباراة للاعب من كل فريق.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 30، بسبب وقوع احتكاكات بين اللاعبين، وسقوط ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال على أرض الملعب.

🚨🚨🚨🚨 || لقطة طرد لاعب سلمان الفرج ولاعب ناساجي كااااملة.



- سلمان الفرج لم يتدخل !😳 pic.twitter.com/7bXAWbPNMg — مدرج الهلال (@modarajalhilal) October 3, 2023

وتدخل اللاعبون لمنع تطور الأحداث، ومن بينهم سلمان الفرج، نجم الهلال، وظل اللعب متوقفا أكثر من 5 دقائق.

إشتباكات لاعبين الهلال السعودي ونساجي الايراني 🔥🔥 pic.twitter.com/3kZv2XUnHx — حاتم🦅 (@my010_) October 3, 2023

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لمدافع نساجي، أمير محمد، لاعتدائه على ميتروفيتش.

لكن غرفة تقنية الفيديو استدعت حكم الساحة لمراجعة اللعبة، وبعدها قرر إلغاء بطاقة أمير محمد الصفراء، ومنحه البطاقة الحمراء.

ثم أشهر الحكم البطاقة الحمراء لسلمان الفرج، بداعي مشاركته في الاشتباكات.

المصدر: وكالات