بواتينغ عن تصريحه بأن ميسي وبرشلونة هما الأفضل: "كانت هذه أكبر الأكاذيب في حياتي"

زعم الدولي الغاني السابق كيفن برينس بواتينغ، بأنه عندما انضم لنادي برشلونة، "أجبر" على الكذب والتصريح بأن أسطورة "البارسا"، الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم.

وتزامل ميسي مع بواتينغ لمدة 6 أشهر، عندما انتقل الأخير إلى برشلونة معارا في يناير 2019، قبل أن يعود إلى فريقه الإيطالي ساسولو.

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وقال بواتينغ في تصريحات نقلتها صحيفة "يلي ميل" الإنجليزية، إن مسؤولي برشلونة طلبوا منه أن يقول إن ميسي هو أفضل لاعب في العالم وبرشلونة هو أفضل فريق، على الرغم من اعتقاده بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو أفضل لاعب وريال مدريد هو فريقه المفضل.

وأوضح نجم نادي ميلان وتوتنهام السابق: "أتذكر أنه عندما وصلت إلى برشلونة سألوني على الفور من هو أفضل لاعب في العالم. كان علي أن أقول إنه ليونيل ميسي، لقد كذبت. لقد كانت واحدة من أكبر الأكاذيب في حياتي".

وأضاف: "عادة ما أقول الحقيقة دائما، لكنني كذبت لأنها كانت الطريقة الوحيدة لارتداء قميص برشلونة".

وتابع: "لقد كنت أشجع ريال مدريد دائما عندما كنت مراهقا. وأحب كريستيانو رونالدو. لكنهم قالوا لي إن علي أن أقول إن ميسي وبرشلونة هما الأفضل، وإلا فلن ألعب".

وأردف بواتينغ: "إنه (ميسي) كان القائد في برشلونة لكنه لا يتحدث كثيرا. تحدثنا مرة واحدة أثناء الاستحمام.. سألني عن مدى صعوبة تسجيل الأهداف في الدوري الإيطالي، لأن كريستيانو كان هناك في ذلك الوقت. أخبرته أن الأمر كان صعبا. لكن رونالدو عندما كان هناك كان يسجل في كل مباراة يلعبها لمدة 3 سنوات".

ولعب بواتينغ خمس مباريات فقط مع برشلونة ولم يسجل أي أهداف لكنه فاز بالدوري الإسباني.

المصدر: ديلي ميل