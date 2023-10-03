نيمار يقود الهلال السعودي أمام نساجي الإيراني

أعلن المدير الفني لفريق الهلال السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه نساجي الإيراني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وجاء النجم البرازيلي نيمار على رأس تشكيلة الهلال لخوض المواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء.

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وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

حارس المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، مالكوم.

الهجوم: نيمار، مالكوم، ميتروفيتش.

ويدخل الهلال مباراة اليوم وفي رصيده نقطة واحدة من تعادل مع نافباخور الأوزبكي 1-1 في العاصمة الرياض بالجولة الأولى فيما يتصدر نساجي المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على مومباي سيتي خارج الديار 2-0.

المصدر: وكالات