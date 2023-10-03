رئيس نساجي الإيراني يوجه رسالة للهلال السعودي قبيل لقاء الفريقين في طهران (فيديو)

وجه رئيس نادي نساجي الإيراني صادق درودجر رسالة للهلال السعودي، وذلك قبيل لقاء الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا في طهران.

وأشاد رئيس نادي نساجي في مقطع فيديو نشره الصحفي الإيراني داوود إيكدري على حسابه في منصة "إكس"، بالعلاقة الجيدة والودية بين الإيرانيين والسعوديين، وتمنى أن تكون مواجهة الليلة بين فريقه والهلال في مستوى التطلعات.

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صادق درودجر، رئيس نادي #نساجي:

لقد استعدينا بشكل جيد للغاية لمباراة اليوم وكل شيء جاهز لاستضافة جيدة، وعقدنا عدة اجتماعات مع ممثلي نادي #الهلال ولدينا علاقة جيدة وودية مع السعوديين وأتمنى أن نرى مباراة جيدة الليلة. pic.twitter.com/hXBQLTbV4S — داوود ایکدري (@DIgdery) October 3, 2023

وقال درودجر "لقد حضرنا بشكل جيد للغاية لمباراة اليوم وكل شيء جاهز لاستضافة جيدة".

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🎙️صادق درودجر رئيس نادي #نساجي:



لقد استعدينا بشكل جيد للغاية لمباراة اليوم وكل شيء جاهز لاستضافة جيدة، وعقدنا عدة اجتماعات مع ممثلي نادي #الهلال ولدينا علاقة جيدة وودية مع السعوديين وأتمنى أن نرى مباراة جيدة الليلة pic.twitter.com/iJeZm0lW34 — رادار الهلال (@Radar_alhilal1) October 3, 2023

وأضاف: "عقدنا عدة اجتماعات مع ممثلي نادي الهلال ولدينا علاقة جيدة وودية مع السعوديين وأتمنى أن نرى مباراة جيدة الليلة".

وجاءت رسالة رئيس نادي نساجي، بعد الجدل الذي أثاره إلغاء لقاء الاتحاد السعودي مع سباهان أصفهان الإيراني أمس الاثنين.

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وكان من المقرر أن يلتقي الاتحاد مع مضيفه سباهان في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لكن تأخر انطلاق المباراة بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي إلغاء المواجهة.

المصدر: RT