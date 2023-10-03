القرار الأقرب بعد إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" تفاصيل جديدة عن مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة التي ألغيت بعد رفض الفريق السعودي خوضها احتجاجا على بعض الأمور التنظيمية.

ولم تنطلق المباراة التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاحقا إلغاء المباراة "بسبب ظروف غير متوقعة" حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مراقب المباراة، الطاجيكي إسلاموف دافلاتماند، دون كل الأحداث التي رُصدت قبل انطلاق المواجهة التي كانت مقررة على استاد "نقش جيهان" في مدينة أصفهان الإيرانية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن ممثلي اتحاد كرة القدم السعودي الحاضرين إلى ملعب المباراة برفقة نادي اتحاد جدة، دونوا ووثقوا بالصور والمستندات المخالفات غير القانونية.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن لجنة الانضباط الآسيوية تترقب وصول كل التقارير الخاصة من مراقب المباراة الإداري، وكذلك مراقب الحكام، لبدء النظر في الواقعة.

وأكدت "الشرق الأوسط"، أن اللجنة القضائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد تمنح اتحاد جدة نقاط المباراة وتعتبره فائزا بثلاثة أهداف نظيفة أو أن تتم إقامة المباراة في أرض محايدة.

المصدر:"الشرق الأوسط"