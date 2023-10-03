الاتحاد السعودي يصدر بيانا حول أحداث مباراة اتحاد جدة مع سباهان الإيراني

وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة دعم لنادي اتحاد جدة ممثل المملكة في دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء مواجهته أمام مضيفه نادي سباهان أصفهان الإيراني.

وقال الاتحاد السعودي في بيان نشره على موقعه: "تابعنا ما صاحب مباراة ممثل الوطن نادي الاتحاد أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني والتي كانت مقررة مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا".

الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد على دعمه الكامل لممثل الوطن نادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوق النادي. pic.twitter.com/L20jxW7QpJ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 2, 2023

وأضاف: "يشيد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي اتحاد جدة إلى إيران".

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وختم: "يؤكد الاتحاد السعودي على دعمه الكامل لنادي اتحاد جدة، واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه".

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان، بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أنه سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم