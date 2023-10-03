المزيد من الصور السياسية في شوارع طهران قبل مواجهة الهلال السعودي

انتشرت في العاصمة الإيرانية طهران المزيد من اللافتات التي تحمل شعارات وشخصيات سياسية، قبل مواجهة الفرق السعودية التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

جاء هذا بعدما أظهرت تسببت اللافتات والشعارات لشخصيات سياسية، في أزمة مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي.

🚨متداول في ايران"



قبيل المبارة مع نادي الهلال السعودي بلدية طهران تنشر صوره ضخمه لقائد فيلق القدس قاسم "س" مكتوبا عليها "يخافون من عينيه" pic.twitter.com/kh2gxkAaoJ — اوبزيرفر | (@B667i) October 3, 2023

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يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعمه الكامل لفريق الاتحاد واتخاذه كافة السبل القانونية لحماية حقوق الفريق.

ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.

يذكر أن الهلال يخوض مباراة نساجي الإيراني اليوم الثلاثاء، وهو في المركز الثاني في مجموعته بعد التعادل مع نافباخور بهدف لمثله.

المصدر: "وسائل إعلام"