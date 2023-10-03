قرار مفاجئ من لجنة الحكام بشأن هدف ليفربول الملغى

اتخذت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز قرارا مفاجئا بخصوص هدف لويس دياز نجم ليفربول، الملغى بالخطأ في مباراة توتنهام.

وزاد ليفربول الضغط على هيئة الحكام، أمس الاثنين، من خلال المطالبة بنسخة من شريط التسجيلات بين حكم المباراة وحكام تقنية الفيديو.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كبار الشخصيات في لجنة الحكام انقسموا حول قرار نشر التسجيلات أمام العامة.

ورأى البعض أنه ينبغي عليهم الاعتراف بالخطأ من خلال إظهار الشفافية الفورية، لكن هذا الرأي قوبل بالمعارضة.

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وأشارت إلى أن اللجنة استقرت في النهاية، بشكل مفاجئ، على نشر التسجيلات الكاملة للمحادثات، لكنها ستعقد المزيد من النقاشات اليوم الثلاثاء، لتحديد موعد إصدارها، لأن الحادثة لا تزال تخضع للمراجعة.



واعتقد دارين إنجليند، حكم الفار، أن هدف لويس دياز احتسب بالفعل من قبل حكم الساحة (سايمون هوبر)، وأن المراجعة تتعلق بتأكيد القرار، رغم أن اللعبة احتسبت تسللا في البداية.



وعقب انتهاء مراجعة اللعبة، قال إنجليند لهوبر (اكتمل الفحص)، ما يعني أنه لا يوجد تغيير على القرار الذي اتخذ (احتساب الهدف وفقا لفهم حكم الفار).



وفي نفس الوقت، فهم هوبر أن تقنية الفيديو تؤكد قراره (إلغاء الهدف)، لذا احتسب تسللا على الفور.



وانتهت المباراة بانتصار توتنهام 2-1.

المصدر: "وسائل إعلام"