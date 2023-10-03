أول رسالة من رونالدو بعد افتتاح أهدافه الآسيوية مع النصر السعودي

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي رسالة إلى الجماهير، بعد فوز فريقه على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني مساء أمس الاثنين.

وأحرز رونالدو هدف التعادل للنصر 1-1 بتسديدة متقنة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، مدونا أول أهدافه في المسابقة القارية، قبل أن يضيف زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين آخرين للنصر في الدقيقتين 72، و77، ليساهم في فوزه بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مباراة جيدة من الفريق بأكمله.. انتصار جديد".

Good game from everyone on the team!

Happy to have scored my 1st #ACL champions league goal!💪🏼⚽️

We keep wining!💙💛 pic.twitter.com/cz5U1saxYd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 2, 2023

إقرأ المزيد

وأعرب الأسطورة البرتغالية، عن سعادته بتسجيل أول هدف في مسيرته الكروية، بمسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك على ملعب النصر "الأول بارك".

وعزز النصر موقعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، يليه برسيبوليس بثلاث نقاط، ثم الدحيل واستقلال دوشنبه برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

يذكر أن كريستيانو فشل في التسجيل، خلال مباراة النصر وشباب الأهلي دبي الإماراتي، في الملحق، وكذلك ضد برسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن ينجح أمام استقلال دوشنبه.

المصدر: twitter/Cristiano