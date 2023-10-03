نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يعتذرعن اقتراح قبول فرق الشباب الروسية"

"اعتذر" النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم كارل إريك نيلسون، عن "اقتراح قبول فرق الشباب الروسية للعودة إلى المنافسات الدولية".

وأعرب نيلسون عن أسفه لسوء فهم موقفه وأنه " قد تم تفسيره على أنه كممثل للاتحاد الرياضي السويدي والحركة الرياضية السويدية، لا يستمر في الدفاع عن موقفهم المشترك".

وقال نيلسون: "ومع ذلك، فأنا أفهم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يريد التحقق مما إذا كنا نفكر بشكل صحيح من وجهة نظر الأطفال، للقضاء على خطر معاقبتهم على أعمال العنف التي يرتكبها البالغون".

وفي 26 سبتمبر الفائت، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح للمنتخبات الروسية من اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما بالمشاركة في البطولات الدولية.

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وأشارت المنظمة إلى أن الاقتراح يتضمن القبول في الوضع المحايد، أي أنه يمكن للاعبين الروس الحصول على حق المنافسة دون العلم والنشيد الوطني لبلادهم.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن فرق الناشئين سترفض اللعب مع الفرق الروسية، مؤكدا على موقفه المعارض لعودة روسيا إلى عدد المشاركين في المسابقات التي تقام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي وقت لاحق، أدلت بولندا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا ببيانات مماثلة. ودعت أوكرانيا الدول الأخرى إلى مقاطعة الألعاب. وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمحاولة تهدئة الخلافات بين الاتحادات الوطنية.

المصدر: RT