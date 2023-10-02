رونالدو يسجل أول أهدافه في دوري أبطال آسيا (فيديو)

سجل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، أول أهدافه في بطولة دوري أبطال آسيا خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة يوم الاثنين.

وأحرز رونالدو هدف التعادل للنصر 1-1 بتسديدة متقنة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، مدونا أول أهدافه في المسابقة القارية.

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هدف النصر الاول كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/xLjF2QKuFA — سهم (@1SMi_) October 2, 2023

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هدف #النصر الأول عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛pic.twitter.com/DOfkUcAhZV — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) October 2, 2023

وأضاف البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين آخرين للنصر في الدقيقتين 72، و77، ليساهم في فوزه بنتيجة 3-1.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب برسيبوليس الإيراني على مضيفه الدحيل القطري بهدف دون رد.

وعزز النصر موقعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، يليه برسيبوليس بثلاث نقاط، ثم الدحيل واستقلال دوشنبه برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT