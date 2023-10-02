شاهد.. لحظة مغادرة لاعبي الاتحاد السعودي الملعب ورفضهم مواجهة أصفهان الإيراني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي نادي اتحاد جدة السعودي وهم يغادرون ملعب "نقش جهان" لرفضهم ولأسباب تنظيمية مواجهة مضيفهم سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

وتأخر انطلاق مباراة اتحاد جدة والفريق الإيراني التي كانت مقررة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.

#عاجل#ايران فديو



لاعبو #الاتحاد_السعودي يغادرون #ملعب_نقش_جهان بسبب عدم إزالة تمثال الارهابي #قاسم_سليماني من ملعب المباراة



موقف عظيم للاعبي #الاتحاد_السعودي

كما هو موقف المملكه الرافض للارهاب والارهابيين pic.twitter.com/9zqcgTRTWl — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) October 2, 2023

شاهد.. لاعبو نادي الاتحاد السعودي يغادرون ملعب نقش جهان بسبب عدم إزالة تمثال قاسم سليماني من ملعب المباراة.

pic.twitter.com/zGpMeD0YXM — الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) October 2, 2023

ولم يصدر أي طرف حتى الآن سواء الاتحاد الآسيوي أو السعودي أو الإيراني أي بيان بشأن مصير المباراة ما إن كانت ستقام في وقت لاحق اليوم أو سيتم إلغائها.

المصدر: RT