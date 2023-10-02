 
مباشر
عاجل
السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة في مصر

شاهد.. لحظة مغادرة لاعبي الاتحاد السعودي الملعب ورفضهم مواجهة أصفهان الإيراني

الرياضة

شاهد.. لحظة مغادرة لاعبي الاتحاد السعودي الملعب ورفضهم مواجهة أصفهان الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5er

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي نادي اتحاد جدة السعودي وهم يغادرون ملعب "نقش جهان" لرفضهم ولأسباب تنظيمية مواجهة مضيفهم سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

وتأخر انطلاق مباراة اتحاد جدة والفريق الإيراني التي كانت مقررة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.

ولم يصدر أي طرف حتى الآن سواء الاتحاد الآسيوي أو السعودي أو الإيراني أي بيان بشأن مصير المباراة ما إن كانت ستقام في وقت لاحق اليوم أو سيتم إلغائها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا