بعد صدامهما في لقاء هولندا والأرجنتين.. لاهوز يكشف عن رد فعل مفاجئ لميسي عقب المباراة

تحدث الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، الذي أدار عدة مباريات في مونديال "قطر 2022"، عن اللفتة الرائعة التي أظهرها ليونيل ميسي تجاهه بعد إدارته للقاء المثير للجدل بين الأرجنتين وهولندا.

وكان ميسي المعروف بهدوئه داخل وخارج الملعب، انتقد لاهوز بشدة عقب إدارته لمباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر، حيث شكك في مدى ملاءمة الحكم الإسباني لمثل هذه المباريات عالية المخاطر، وقال: "يجب على الفيفا أن يفكر في الأمر؛ لا يمكنهم تعيين حكم كهذا في هذه الحالات؛ لا يمكنهم تعيين حكم ليس على مستوى المهمة".

ولكن في تحول غير متوقع للأحداث، كشف الحكم المثير للجدل عن تطور في قصة صدامه مع ميسي.

وقال لاهوز في تصريحات نقلها موقع "Olt Sports"، إن ميسي اتصل به بعد المباراة واعتذر عن الكلمات القاسية التي وجهها له قبل وبعد اللقاء.

🗣️🎙️Antonio Mateu Lahoz: "Lionel Messi called me and apologized for the harsh words he directed at me before and after the Netherlands match." pic.twitter.com/rVDNezcrEo — Olt Sports (@oltsport_) October 2, 2023

وأضاف الحكم: "إن اللاعبين يتعرضون للتوتر أثناء المباريات، لكن الحكام أيضا أشخاص وعليهم أيضا أن يتحملوا ضغط ارتكاب الأخطاء في أي مباراة وضغط الفريقين اللذين يريدان دائما أن يتم منح القرارات المثيرة للجدل لصالحهم".

وكان لاهوز أشهر 14 بطاقة صفراء خلال مباراة الأرجنتين وهولندا، بواقع 8 بطاقات لرفاق ميسي وست لمنافسيهم، كما احتسب الحكم الإسباني خطأ على منتخب الأرجنتين في وقت قاتل بعد انتهاء الوقت الأصلي، جاء منه هدف التعديل للمنتخب الهولندي.

ومع ذلك، فقد نجحت الأرجنتين في الفوز بالمباراة من خلال ركلات الترجيح لتحجز بطاقة العبور للدور نصف النهائي حيث تجاوزت كرواتيا قبل أن تلاقي فرنسا في النهائي وتهزمها بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 3-3.

المصدر: Olt Sports