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دوري أبطال آسيا.. فوز أول لنادي "القوة الجوية" العراقي

الرياضة

دوري أبطال آسيا.. فوز أول لنادي
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حقق نادي القوة الجوية العراقي انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أولماليك الأوزبكي 2-1، يوم الاثنين في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وأظهر "القوة الجوية" تفوقا فنيا واضحا منذ انطلاق الشوط الأول وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق علي جاسم.

وعزز الفريق العراقي تقدمه بهدف عكسي للمدافع سانجار تورسونوف، عندما حاول إبعاد كرة مرتدة من زميله الحارس المتصدي لكرة ثابتة لعبها محمد قاسم (48).

وقلص الإيراني سياوش حق نظري، الفارق في نهاية المباراة (81).

ورفع "القوة الجوية" رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا، بعد أن استهل مشواره بتعادل إيجابي 2-2 مع سيباهان الإيراني الذي يستقبل لاحقا الاتحاد السعودي.

المصدر: وكالات

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