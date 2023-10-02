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الاتحاد الدولي للكرة الحديدية يفرض عقوبة قاسية على الاتحاد الجزائري لرفضه دعم "المثليين"

الرياضة

الاتحاد الدولي للكرة الحديدية يفرض عقوبة قاسية على الاتحاد الجزائري لرفضه دعم
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قرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، يوم الاثنين، إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري للعبة، لرفضه دعم "المثلية" خلال بطولة كأس العالم للشباب التي استضافتها مدينة وهران مؤخرا.

وأشاد الاتحاد الدولي بالتنظيم المثالي للبطولة العالمية للشباب التي جرت منافساتها في وهران خلال الفترة بين 15 و25 سبتمبر الماضي، غير أنه قرر في المقابل توقيف الاتحاد الجزائري للعبة بسبب الأحداث التي شهدها حفل تسليم الميداليات.

وأوضح الاتحاد الدولي للكرة الحديدية في بيان أرسله إلى الاتحاد الجزائري، أن الأخير، رفض الامتثال لدفتر شروط الاتحاد الدولي الذي يفرض ظهور علم المثلية "ألوان قوس قزح" في حفل توزيع الميداليات.

كما أكد الاتحاد الدولي في ذات البيان، أن الاتحاد الجزائري برر رفضه السماح للمتوجين بارتداء قميص يدعم "المثلية" لكون المجتمع الإسلامي لا يعترف بهذه الفئة.

وقرر الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، إيقاف نشاط الاتحاد الجزائري للعبة، إلى جانب تجميد نشاط أي عضو جزائري في الاتحادات القارية، مع منع الرياضيين الجزائريين من المشاركة في البطولات القادمة.

المصدر: النهار

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