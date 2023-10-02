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شاهد.. اللقطة التي تسببت بطرد النجم المصري مصطفى محمد من لقاء نانت ورين

الرياضة

شاهد.. اللقطة التي تسببت بطرد النجم المصري مصطفى محمد من لقاء نانت ورين
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تعرض المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد للطرد بالبطاقة الحمراء خلال مواجهة فريقه نانت ومضيفه رين أمس الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

في البداية، أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مصطفى محمد نتيجة تدخله على لاعب الخصم، ولكن النجم المصري انفعل بشدة واعترض بشكل كبير وأخذ يصرخ في وجه الحكم، مما دفع الأخير إلى طرده في الدقيقة 77.

ولم يكن مصطفى محمد راضيا عند خروجه، حيث ظل يبصق على أرض الملعب، وبدا منفعلا بشدة حتى أثناء خروجه للنفق المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

وانتهت المواجهة بخسارة قاسية لرفاق اللاعب المصري بنتيجة 1-3.

المصدر: مواقع التواصل

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