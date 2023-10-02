أول رد لبنزيما على أنباء رحيله عن الدوري السعودي (فيديو)

سارع كريم بنزيما لدحض الإشاعات التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن رحيله بصورة مفاجئة عن الاتحاد السعودي الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ريال مدريد.

وتداولت وسائل إعلام خلال الساعات القليلة الماضية، خبرا نشره موقع "سعودي سبورت" عن هروب أحد اللاعبين الأجانب من الدوري السعودي بشكل مفاجئ دون الكشف عن هوية اللاعب أو النادي الذي هرب منه، فيما رجحت بعض التقارير أن يكون "اللاعب الهارب" هو بنزيما.

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وردا على هذه الإشاعات، نشر بنزيما عبر خاصية "استوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو الذي لا تتجاوز مدته خمس ثوان، وظهر فيه النجم الفرنسي وهو يتدرب في صالة رياضية ويرتدي قميص نادي اتحاد جدة السعودي.

الأسطورة كريم بنزيما IG ...🐅 pic.twitter.com/GohQeBCSvt — ستوديو الاتحاد (@IttiStudio) October 2, 2023

وأعاد الحساب الرسمي لصحيفة "المدينة" السعودية في منصة "إكس"، نشر فيديو بنزيما وكتب: "ردا على الشائعات.. محترف الاتحاد كريم بنزيما ينشر فيديو من داخل الصالة الرياضية".

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد، شارك بنزيما في ست مباريات بقميص "العميد" جميعها في دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن بنزيما غاب بسبب الإصابة عن مباراتي الاتحاد أمام الفتح والفيحاء في الجولتين السابعة والثامنة من الدوري السعودي، بالإضافة إلى مباراة "العميد" أمام أوجمك الأوزبكي.

وسيغيب بنزيما أيضا عن لقاء الاتحاد ضد مضيفه سباهان أصفاهان الإيراني المقرر مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المصدر: صحيفة "المدينة" السعودية + RT



