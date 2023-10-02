 
مباشر

"هذا مستحيل".. هل يعتذر نيمار عن خوض لقاء الهلال وناساجي الإيراني؟ (فيديو)

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5cb

بدا نجم نادي الهلال السعودي نيمار، مندهشا ومتفاجئا من الحالة المزرية لملعب "آزادي" في طهران، والذي يحتضن مباراة الهلال ضد مضيفه ناساجي الإيراني غدا الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

وعلق النجم البرازيلي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" على فيديو متداول لسوء أرضية ملعب "آزادي"، قائلا: "هذا مستحيل"، في إشارة منه إلى صعوبة اللعب على مثل هذه الأرضية.

وطالب بعض مشجعي الهلال، نيمار بعدم المشاركة في المباراة، خوفا من تعرضه لإصابة جديدة، خاصة وأنه لم يستعد بعد كامل عافيته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها وأبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان نيمار ظهر للمرة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا قبل أسابيع قليلة عندما شارك مع الهلال في مواجهة نافباخور الأوزبكي (1-1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل ناساجي الإيراني صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط يليه كل من الهلال ونافباخور برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل مومباي سيتي الترتيب بلا رصيد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا