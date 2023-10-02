"هذا مستحيل".. هل يعتذر نيمار عن خوض لقاء الهلال وناساجي الإيراني؟ (فيديو)

بدا نجم نادي الهلال السعودي نيمار، مندهشا ومتفاجئا من الحالة المزرية لملعب "آزادي" في طهران، والذي يحتضن مباراة الهلال ضد مضيفه ناساجي الإيراني غدا الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

وعلق النجم البرازيلي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" على فيديو متداول لسوء أرضية ملعب "آزادي"، قائلا: "هذا مستحيل"، في إشارة منه إلى صعوبة اللعب على مثل هذه الأرضية.

Al Hilal next game is against a team from Iran in the AFC Champions league.



Neymar's reaction after finding out that he has to play on that pitch on Tuesday 😂😂 pic.twitter.com/q40OvmMZUU — Janty (@CFC_Janty) October 1, 2023

Neymar réagi à la pelouse qui opposera Nassaji et Al Hilal mardi prochain 🥴



« This is not possible 🤦‍♂️😂 »



(@ActuSPL) pic.twitter.com/damfYNrFzp — Footballogue (@Footballogue) October 1, 2023

وطالب بعض مشجعي الهلال، نيمار بعدم المشاركة في المباراة، خوفا من تعرضه لإصابة جديدة، خاصة وأنه لم يستعد بعد كامل عافيته من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها وأبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

🔵 نيمار وملعب إيران :



-الملعب سيء وليس في مستوى واحد والآن أعمال صيانة وإضافات جديدة هالشيء ممكن يسبب خلل في التوازن.



-هل يستطيع يلعب ؟ اي وممكن يلعب ولا يصير شيء. ✅



-الأفضل ؟ وجهة نظري عدم المشاركة لإصاباته السابقة في الكاحل اليمين واليسار وحفاظاً عليه.#إصابة_ملاعب#الهلالhttps://t.co/FIZdmJWGkrpic.twitter.com/D4zaxEDtsN — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) October 1, 2023

وكان نيمار ظهر للمرة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا قبل أسابيع قليلة عندما شارك مع الهلال في مواجهة نافباخور الأوزبكي (1-1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل ناساجي الإيراني صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط يليه كل من الهلال ونافباخور برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما يتذيل مومباي سيتي الترتيب بلا رصيد.

المصدر: RT