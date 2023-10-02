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إدراج بطلة روسية في قاعة مشاهير العالم للسباحة

الرياضة

إدراج بطلة روسية في قاعة مشاهير العالم للسباحة
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تم إدراج البطلة الروسية ناتاليا إيشتشينكو في السباحة الإيقاعية في قاعة مشاهير العالم للسباحة.

وأقيم الحفل في مدينة فورت لودرديل بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن السباحة الروسية لم تشارك في الحدث.

كما تم إدراج 12 رياضيا آخرين إلى قاعة المشاهير، من بينهم بطل السباحة الأولمبي 23 مرة الأرمريكي مايكل فيلبس ومواطنته تريشيا زورن، التي تمتلك 55 ميدالية بارالمبية.

واعتزلت إيشينكو السباحة الإيقاعية في عام 2017. وتشغل حاليا منصب القائم بأعمال نائب رئيس حكومة منطقة كالينينغراد.

إدراج بطلة روسية في قاعة مشاهير العالم للسباحة

وأشارت البطلة الروسية إلى أنها قررت اعتزال الرياضة بعد تعيينها في هذا المنصب الحكومي.

وتعد إيشينكو بطلة أولمبية خمس مرات في السباحة المتزامنة، كما حصلت على 19 ميدالية ذهبية وفضيتين في بطولة العالم.

المصدر: RT

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