غوارديولا: الإضراب هو الحل.. لإنهاء "قتل اللاعبين"!

اقترح الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على لاعبي كرة القدم في العالم، الدخول في حالة إضراب للتقليل من ضغط جدول المباريات.

ووجه بيب غوارديولا انتقادات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بزيادة الضغط على اللاعبين "قتل اللاعبين" من خلال وضع مباريات إضافية بالجدول الزمني.

واثار كثرة المباريات في أوروبا حالة من جدل على مدار الأسابيع الماضية، بسبب تسببه في إرهاق وإصابات اللاعبين، لذلك سبق وأن تحدث عنه الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها موقع "The Athletic": "هناك حل واحد فقط لتغيير شيء ما، ربما إذا قرر جميع اللاعبين بأنفسهم التوقف من أجل الحصول على رد فعل من الاتحادين الدولي والأوروبي".

وأضاف: "في هذه اللعبة العرض يجب أن يستمر، يمكنه الاستمرار من دوني ولكنه سيتوقف في غياب اللاعبين، لذلك هم أصحاب القرار في هذا الشأن".

واستشهد غوارديولا بالموقف الذي قام به منتخب إسبانيا للسيدات بعد قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد السابق للنجمة جينيفر هيرموسو.

وقال الإسباني: "انظر إلى منتخب السيدات في إسبانيا، اللاعبات قررن تغيير شيء ما ونجحن في تغييره، فعلن ذلك لأن لديهن شيئا بداخلهم يحثهن على حماية اللاعبات ومستقبل الفرق والأجيال القادمة".

وشدد بيب غوارديولا، في ختام حديثه، على حبه لمباريات كرة القدم، لكنه قال إن أكثر ما يقلقه بشأن تقويم المباريات هو قلة فترات الراحة المتاحة للاعبين.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، ويحل ضيفا اليوم السبت، على نادي وولفرهامبتون، ضمن الجولة السابعة من مباريات "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات