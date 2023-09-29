لاعب مصري يدخل التاريخ.. فيديو

دخل لاعب نادي بيراميدز المصري، مصطفى فتحي، التاريخ بتسجيله أربعة أهداف خلال مباراته أمام ضيفه الجيش الرواندي (6-1) اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز مصطفى فتحي "سوبر هاتريك" لفريقه في الدقائق (18 و56 و61 و81 )، ليصبح بذلك أول لاعب مصري، يسجل 4 أهداف في البطولات القارية عبر التاريخ.

بسوبر هاتريك خرافي من مصطفى فتحي 🔥🏆 أهداف مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 6-1 #ONTime_Sportspic.twitter.com/UN6Fpctr3Q — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 29, 2023

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وانضم الدولي مصطفى فتحي إلى صفوف بيراميدز، قادما من نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، ونجح الفريق المصري في شراء عقد لاعب الزمالك سابقا بشكل نهائي، عقب انقضاء إعارته.

وقاد مصطفى فتحي فريقه بيراميدز إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد هذا الفوز العريض، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، في العاصمة الرواندية كيجالي.

المصدر: وكالات