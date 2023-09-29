استبعاد مدافع الزمالك مع غرامة ثقيلة.. أوسوريو يعلن قائمة "الأبيض" لمواجهة أرتا سولار

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي ستخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار، مساء غد السبت، في تمام السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدفين من دون رد.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي – سيف الدين الجزيري .

📋 | قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في دور الــ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية 🏹#Zamalek#MostTitledIn20C | #الزمالكpic.twitter.com/JpE6lJrsa9 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 29, 2023

وقرر الجهاز الفني استبعاد مدافع الزمالك المخضرم محمود علاء بعد الأزمة التي حدثت في مران الفريق اليوم الجمعة، وتعديه بالسباب ورفضه تنفيذ التعليمات.

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وقالت مصادر إن محمود علاء تعرض لعقوبة بالاستبعاد من التدريبات الجماعية مع غرامة مالية ثقيلة بلغت 250 ألف جنيه مصري.

وقالت مصادر لـ"الشرق" يوم الجمعة، إن القرار جاء بسبب عدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، ودخوله في مشادة كلامية حامية مع مدحت عبد الهادي مدرب الفريق.

وأخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي اللاعب باستبعاده من التدريبات وبالغرامة. ولم يصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بالواقعة أو بالغرامة حتى الآن.

وعاد علاء، البالغ عمره 32 عاماً، إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي بعد نهاية إعارته لصفوف الاتحاد.

المصدر: وسائل إعلام محلية