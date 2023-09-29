التشكيلة الأساسية للأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي

يحتضن استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء، اللقاء المرتقب بين نادي الأهلي المصري وضيفه سانت جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (62 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة ضيفه سانت جورج:

محمد الشناوي

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمد هاني

كريم الدبيس

أحمد نبيل كوكا

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد عبد القادر

كريستو

محمود كهربا.

📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة سانت جورج بدوري أبطال أفريقيا 🦅

🔴| #يلا_يا_أهليpic.twitter.com/B6Kyx9YFX6 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 29, 2023

يذكر أن نادي الأهلي حقق فوزا عريضا على الفريق الإثيوبي بثلاثة أهداف من دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما، يوم الأحد الماضي، على ملعب القاهرة الدولي أيضا، وبالتالي يكفي "المارد الأحمر" الفوز أو التعادل باي النتيجة، وحتى الخسارة بأقل من 3 أهداف، للتأهل إلى دور المجموعات للبطولة، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي اتفق مع سانت جورج على خوض لقاء الذهاب في القاهرة، في ظل حرمان الفريق الإثيوبي من اللعب في بلاده بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب عدم مطابقة الملاعب الإثيوبية للمعايير التي حددها الـ"كاف".

المصدر: RT