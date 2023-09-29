ناصر الخليفي يوجه رسالة "مشفرة وصادمة" إلى ريال مدريد

ألمح القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إلى استمرار مهاجمه كيليان مبابي مع الفريق في السنوات القادمة.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025، للانتقال إلى ريال مدريد مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الخليفي في تصريحات نقلتها إذاعة "meczyki" البولندية: "كيليان مبابي هو لاعب باريس سان جيرمان، إنه يحب هذا النادي وهو لاعب رائع".

وأضاف: "مبابي الأفضل في العالم، نحن سعداء بوجوده معنا، وسنستمر بالاستمتاع به معنا".

ومن المنتظر أن يحدد مبابي وجهته في الصيف المقبل قبل انطلاق موسم 2024-2025، إما بالبقاء في باريس سان جيرمان أو بالرحيل إلى ريال مدريد إذا أبدى رغبته في ضمه.

وكان ناصر الخليفي، قد مارس ضغوطا كبيرة على كليان مبابي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل تحديد موقفه النهائي، إما بتجديد العقد أو الرحيل خلال صيف 2023، وتم استبعاد المهاجم من جولة النادي الآسيوية، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ولكن مبابي بقي على موقفه بالبقاء في "حديقة الأمراء"، حتى نهاية عقده صيف 2024، للحصول على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان، ومن ثم الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، والحصول هناك على مكافأة توقيع كبيرة أيضا.

يذكر أن يذكر أن كيليان مبابي (24 عاما) انتقل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قادما من نادي موناكو خلال صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

المصدر: وكالات