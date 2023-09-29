التشكيلة المتوقعة للأهلي ضد سان جورج الإثيوبي.. وقناة مجانية تنقل المباراة

يستضيف نادي الأهلي المصري فريق سان جورج الإثيوبي اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويكفي نادي الأهلي الفوز أو التعادل باي النتيجة، وحتى الخسارة بأقل من 3 أهداف، للتأهل إلى دور المجموعات للبطولة، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة اهداف من دون رد، يوم الأحد الماضي.

كان الأهلي اتفق مع سان جورج على خوض لقاء الذهاب في القاهرة، في ظل حرمان الفريق الإثيوبي من اللعب في بلاده بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب عدم مطابقة الملاعب الإثيوبية للمعايير التي حددها الـ"كاف".

التشكيلة المتوقعة لنادي الأهلي أمام سان جورج:

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة المعتادة خاصة في ظل عدم قيد المهاجم الجديد أنتوني موديست، وغياب رضا سليم حفاظا عليه من تفاقم الإصابة، ومن المتوقع أن تكون التشكيلة كالتالي:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانغ، مروان عطيه، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وسان جورج عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

المصدر: وسائل إعلام محلية